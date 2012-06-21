П’ятий рік на Донбасі тривають бойові дії. Для більшості українців війна прийшла несподівано, і тисячі вимушених переселенців, які втікали від бойових дій влітку 2014-го, сподівалися повернутися додому за місяць-другий. Проте пройшло чотири роки. Зараз багато хто переосмислив ті події. Міфи російської пропаганди розвіялися.
Документальний фільм журналіста Валентина Торби є актуальною відповіддю на запит сучасності, а також гарною нагодою замислитися над причинно-наслідковими зв’язками подій. Так говорили глядачі після показу стрічки «Луганськ. Окупація».
Від самого початку так званої «рускої весни» у 2014 році він, перебуваючи в Луганську, писав про те, що відбувалося в місті та області, публікував свої спостереження у соціальних мережах, а потім у всеукраїнській газеті «День». Переїхавши до Києва, написав книгу «Я — свідок», до якої увійшли розповіді про початок війни в Луганській області. Фільм «Луганськ. Окупація» є продовженням роботи автора.
«Попри те, що я писав про ті події, розумів, що є певна недосказаність. Тому я вирішив більш детально висвітлити перебіг подій через кіно, адже я є свідком. Тільки після аналізу подій 2014 року в Луганську фільм був змонтований та підготований до прокату», — каже Валентин Торба.
Презентована у Сєверодонецьку стрічка є першою частиною запланованої роботи.
Іванка МІЩЕНКО
для «Урядового кур’єра»