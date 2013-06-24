Наприкінці липня проходив хакатон Precision, покликаний створити технологічні рішення, що допоможуть Силам безпеки і оборони виконувати операції з підвищеною точністю, ефективністю та мінімальними втратами. Захід об’єднав понад 400 інноваторів, а також більш як 500 представників державних відомств, Сил безпеки і оборони, компаній-виробників, бізнесу, інвестиційних фондів та інших учасників екосистеми оборонних інновацій.

Перший день хакатону розпочався з масштабної конференції, яка охопила такі теми, як роль технологій у сучасній війні, використання технологічних рішень на фронті, розвиток української defense tech-індустрії, закупівлі оборонних інновацій для потреб армії, залучення інвестицій у розвиток defense tech-розробок.

Представники Міністерства цифрової трансформації, Міністерства з питань стратегічних галузей промисловості розповіли про особливості державної політики з розвитку defense tech, представник Генштабу та військові, які використовують технологічні рішення на передовій, акцентували на реальних технологічних потребах Збройних сил України.

Обговорюючи розвиток defense tech-індустрії, українські розробники розповіли про формування потужних ринків БпЛА, наземних роботизованих комплексів та РЕБ, а також про дедалі вищу якість рішень, які постійно тестують у бойових умовах. Окремим акцентом розмови стала дедалі вища роль ШI в оборонних інноваціях, особливо це стосується навігації БпЛА та роботів, а також систем ураження.

У межах дискусії про закупівлі оборонної продукції керівництво Держспецзв’язку, Агенції оборонних закупівель, Prozorro, Київської ОВА та фонду «Повернись живим» акцентувало, що нині технологічні рішення стали одним із пріоритетів закупівель і їхнє значення тільки зростатиме.

Представники українських та іноземних інвестиційних фондів розповіли про свій досвід інвестування в українську defense tech-індустрію, а українські розробники, які вже залучили інвестиції, дали поради, як правильно пітчити свої рішення.

«Наше завдання в технологічній війні — постійно генерувати інновації, бути відкритими, шукати швидкі рішення та бути на кілька кроків попереду. Такі заходи, як хакатон Precision, — квінтесенція цього, адже вони об’єднують найкращих інженерів з різних куточків нашої країни навколо спільної цілі — перемоги України. Упевнений, що постійний пошук найкращих рішень обов’язково дасть змогу створити наступний геймченджер цієї війни, який надасть нам перевагу на полі бою», — заявив віцепрем’єр-міністр з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій — міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

Протягом другого і третього днів хакатона понад 60 українських команд розробляли рішення в таких царинах: удосконалені системи наведення; об’єднання датчиків і аналіз даних; розумні боєприпаси; симулятори та навчальне програмне забезпечення; автономні й напівавтономні системи і мережецентричні засоби ведення бойових дій.

Під час створення рішень командам допомагали професійні ментори, серед яких військові, науковці, експерти в галузі оборонних технологій. Проєкти учасників оцінювало фахове журі, до складу якого ввійшли представники Генштабу, Міноборони, Мінстратегпрому, військові, інженери, науковці, інвестори, представники бізнесу та громадських організацій.

48 команд запітчили свої проєкти перед журі. За підсумками оцінювання фіналістами хакатону стали 12 команд. Вони отримали грошову винагороду, яку можна спрямувати на подальший розвиток презентованого рішення. На четвертий день хакатону учасники із прототипами високого ступеня готовності змогли протестувати рішення на полігоні.

«В умовах, коли ворог переважає нас у силах і засобах, критично важливо ефективно використовувати наявний ресурс. Базове для цього підвищення точності ураження через застосування новітніх технологій. Разом з командами, які найкраще зарекомендували себе на хакатоні, працюватимемо над прискоренням розвитку розробок, щоб військові якнайшвидше отримали готові рішення і почали використовувати їх проти ворога», — зазначила Наталія Кушнерська, керівниця кластера Brave1.

Хакатон організував defense tech-кластер Brave1 за підтримки акселератора оборонних інновацій Defence Builder, інвестиційного фонду D3, компанії Uklon, Київської школи економіки, клубу лідерів бізнесу CEO Club Ukraine та компанії TAF Drones.

Джерело: Міністерство цифрової трансформації