Два роки тому на Тернопільщині зареєстрували громадську організацію «Біла тростина». Нині вона нараховує майже шістдесят членів, серед яких ті, хто слабо бачить, та незрячі. Структура покликана передусім допомагати таким людям матеріально й морально. Але чудово, що дбають і про їхнє залучення до культурно-масових, спортивних заходів. Спочатку, за словами заступниці голови цієї організації Світлани Гуски, взялися шукати пісенні таланти, готувати концертні програми. Зараз наголос поставили й на спортивно-оздоровчий напрям. І першим пунктом у ньому визначили проведення турніру із швидких шашок серед людей з інвалідністю різних нозологій на Кубок цієї громадської організації.
Микола Мандзій, організатор змагань, каже, що взяти участь у турнірі погодилися люди з різними особливими потребами — і ті, хто слабо бачить чи чує, і незрячі, глухі, і навіть хворі на ДЦП. Усі з них уже ставали учасниками відповідних чемпіонатів України, а Мар’яна Хримко виступала в Болгарії та Білорусі на чемпіонатах Європи. Крім того, 2017 року на таких змаганнях у білоруському місті Гомель дівчина посіла друге місце та здобула срібну медаль. Щоправда, на новому турнірі в рідному місті перемога Мар’яні не посміхнулася. Перше місце виборов Степан Кушнір. Другий результат показав Сергій Карагозін, а на третю сходинку турніру піднявся Петро Яськів. Їм урочисто вручили медалі та дипломи. Кожен шашкіст отримав також грошову винагороду.
Турнір організували за системою, коли кожен учасник зіграв з кожним. Переможця визначили за сумою очок. Організатори змагань сподіваються, що відтепер проводитимуть їх щорічно.