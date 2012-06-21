Микола ШОТ,
«Урядовий кур’єр»
Милосердя, на переконання міського голови Тернополя Сергія Надала, є одним зі способів зупинити пандемію коронавірусної інфекції COVID-19. Тож він закликав містян проявити співчутливе, добре ставлення у карантинний час до тих, хто потребує допомоги, не може сам подбати про продукти харчування. Задля цього міський голова закликав об’єднатися навколо доброчинного проєкту «Місто турботи». Цю ініціативу влада обласного центру втілює разом з міською організацією Товариства Червоного Хреста.
Проєкт спрямований на те, аби допомогти насамперед особам з інвалідністю, самотнім пенсіонерам, багатодітним родинам, малозабезпеченим, зрештою, всім, хто не в змозі сам забезпечити себе продуктами. З цією метою тернополяни доброго серця можуть у супермаркетах «Сільпо» та АТБ у спеціальних кошиках залишати придбані різні товари харчування або звертатися в Логістичний центр, який в місті організували волонтери ще 2014 року, взявшись активно тоді допомагати українським воїнам. Відтак усі ці продукти турботи про інших волонтери розфасують і доправлять за визначеними адресами.
Благодійну ініціативу «Місто турботи» можна підтримувати й фінансово.