Микола ШОТ,
«Урядовий кур’єр»
Учора відзначали 76-у річницю вигнання нацистських окупантів з України. До цієї дати в Тернополі обласна державна адміністрація зініціювала відкриття документальної виставки «Тріумф людини. Мешканці України, які пройшли нацистські концтабори».
Україна в той час не була незалежною державою. Тож достеменно невідомо, скільки ж українців потрапили у страшні та жахливі фашистські табори смерті. Український інститут національної пам’яті склав експозицію, що розповідає про 30 доль за колючими дротами одинадцяти нацистських концтаборів. Упродовж двох тижнів оглянути її тернополяни та гості їхнього міста зможуть в історико-меморіальному музеї політичних в’язнів.