Микола ШОТ,
«Урядовий кур’єр»
Понад рік тому в Тернополі розпочав роботу Музей національно-визвольної боротьби Тернопільщини. Зараз заклад поповнює свої фонди реліквіями, предметами, документами, що висвітлюють борню за волю України на теренах краю. А днями на території музею постав бронзовий монумент Святої Покрови. На урочистостях голова обласної ради Віктор Овчарук висловив вдячність ініціаторам спорудження цієї скульптурної композиції, її авторам, а також доброчинцям, усім, хто прагнув звести такий монумент.
На спорудження пам’ятника витратили 60 тисяч доларів. Ці кошти зібрали українці, які мешкають у Канаді. Власне, фундатором спорудження монументу Святої Покрови був мешканець цієї країни, уродженець Тернопільщини Степан Шпак. Створити скульптурну композицію Святій Покрові пан Степан запропонував нині світлої пам’яті львів’янину Петрові Кулику. Цей скульптор на Тернопіллі, зокрема, є автором пам’ятника князю Васильку в м. Теребовля, а також деяких монументів, скульптур у США та Канаді. Завершувати проєкт Святої Покрови після смерті Петра Кулика взявся Володимир Цісарик.
У бронзі автори увіковічили Святу Покрову, яка своїм омофором вкриває всю Україну. З її покрови постає кетяг калини, на якому міцно тримається козацький хрест. На постаменті пам’ятника викарбували слова: «Свята Покрова — опікунка українського війська». Відтепер на свято Покрови біля монумента відбуватимуться урочисті заходи, присвячені Дню Українського козацтва, Дню створення Української повстанської армії та Дню захисника України.