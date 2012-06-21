В середмісті Тернополя Алею зірок заклали 2011 року. Тоді й подумати не могли, що через кілька років доведеться увіковічувати у такий спосіб не лише конкретну видатну постать, а всіх тих, хто своєю ратною й доброчинною працею наближатиме нашу перемогу над ворогом. Адже російський агресор окупував український Крим, розпалив разом зі своїми поплічниками воєнні дії в Донецькій та Луганській областях. 2015 року з’явилася в Тернополі волонтерська зірка на честь тих, хто взявся допомагати оборонцям рідної землі. Через рік тернова квітка стала подякою за героїзм і хоробрість усім воїнам Антитерористичної операції.
Нещодавно такої честі удостоїлися й добровольці АТО. Майже 20 із них прийшли на церемонію з цієї нагоди. Дехто — у ветеранських лавах, дехто приїхав з буремного сходу в нетривалу відпустку, щоб набратися сил, побачити рідних і близьких і знову повернутися на лінію вогню. «Дуже боляче зараз усвідомлювати, що багато побратимів не побачать ніколи цієї зірки, бо віддали життя за наш спокій. Тож сьогоднішня подія — це і вшанування пам’яті полеглих героїв, і подяка тим, хто захищає територіальну цілісність і державний суверенітет України», — каже доброволець Ігор Войцехівський (позивний «Поляк»). Пан Ігор разом із волонтеркою Катериною Бойко («Кобра») зініціювали у січні відкриття в Тернополі першого в країні інтерактивного музею бойових побратимів. Власне, сертифікат на зірку добровольців АТО зберігатимуть у цьому закладі.
Додам, що разом із зіркою добровольців АТО у серпні на тернопільській Алеї зірок з’явилися й бронзові квітки терену з іменами добре знаного (і не лише у краї) мистецького подружжя Віри та Дмитра Стецьків, письменника Василя Ярмуша.