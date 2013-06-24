Японський уряд та громадяни провели мітинг в щорічний День північних територій, на якому закликали росію повернути незаконно окуповані спірні острови біля берегів Хоккайдо, які в рф називають Південними Курилами.

Про це повідомляє Kyodo News, передає Укрінформ.

Видання зазначає, що формулювання «незаконна окупація» використовується вперше за останні п'ять років.

«Цілком неприйнятно, що північні території досі не повернуті після незаконної окупації їх радянським союзом 77 років тому», – йдеться у заяві, ухваленій на мітингу в Токіо.

Японія ввела санкції проти росії через її агресію проти України, що спонукало москву з березня минулого року призупинити переговори про укладення мирного договору та двосторонні програми безвізового обміну, зокрема ту, що дозволяє колишнім жителям Японіївідвідувати могили своїх предків на островах.

Прем'єр-міністр Фуміо Кішіда висловив сподівання на відновлення такого обміну між двома країнами, назвавши це «одним із головних пріоритетів» у японсько-російських відносинах.

Він також сказав, що уряд зберігає свою позицію, згідно з якою він прагнутиме «врегулювати територіальне питання з росією та підписати повоєнний мирний договір, попри поточний тяжкий стан двосторонніх відносин».

Японія заявляє, що радянський союз незаконно захопив острови Ітуруп, Кунашир, Шикотан та групу островів Хабомаї невдовзі після капітуляції Японії у Другій світовій війні 15 серпня 1945 року.