За оперативними даними (на 16:00 31.05), у травні 2024 року до загального фонду державного бюджету надійшло 151,6 млрд грн податків, зборів та обов’язкових платежів. Про це повідомляє пресцентр Урядовий портал.

За підсумками травня надходження платежів від Державної податкової служби становили 99,8 млрд грн, в тому числі:

42,0 млрд грн – податок на прибуток підприємств;

20,2 млрд грн – податок на додану вартість (зібрано 32,8 млрд, відшкодовано – 12,7 млрд грн);

17,3 млрд грн – податок на доходи фізичних осіб та військовий збір;

11,4 млрд грн – акцизний податок;

5,8 млрд грн – рентна плата.

Платежі від Держмитслужби надійшли в обсязі 48,4 млрд гривень.

Виконання місячного розпису доходів загального фонду держбюджету, за оперативними даними, становить 108,6% (+ 12,0 млрд грн), у тому числі:

Державна податкова служба – 106,6% (+ 6,2 млрд грн);

Державна митна служба – 112,1 % (+ 5,2 млрд грн).



В цілому, за оперативними даними, за підсумками травня 2024 року до загального і спеціального фондів державного бюджету надійшло 227,4 млрд грн податків, зборів та інших платежів. Крім того, близько 42,0 млрд грн (станом на 31 травня) у вигляді ЄСВ надійшло до фондів пенсійного та соціального страхування.