У межах підтримки мікро, малого та середнього бізнесу в Україні з початкувикористання інструменту державних гарантій на портфельній основі з грудня 2020 року видано 37 017 кредитів на загальну суму 118,3 млрд гривень. Про це повідомляє пресцентр Урядовий портал.

Станом на 1 червня 2024 року 29 банків-кредиторів обслуговують 19 160 кредитів на суму 66,4 млрд гривень. Зобов’язання за основним боргом, що частково забезпечений державними гарантіями на портфельній основі, становили 30,1 млрд гривень. Це близько 69 % від загального ліміту наданих гарантій (43,9 млрд гривень).

У травні укладено 823 кредитні договори на суму 2,4 млрд грн із часткою зобов’язань за основним боргом, гарантованих державою, в обсязі 1,2 млрд гривень.

За кількістю кредитів, що обслуговуються станом на 1 червня поточного року під державні гарантії на портфельній основі продовжує лідирувати АТ КБ «Приватбанк»: 12 828 кредитів на загальну суму близько 21 млрд грн, що становить 60 % від ліміту таких гарантій, наданих банку. Другим за кількістю таких кредитів є АТ «Ощадбанк»: 2 902 кредити на 11,2 млрд грн (90 % від ліміту банку). Укргазбанк закриває трійку лідерів: 879 кредитів на 9,5 млрд (66 % від свого ліміту).

Найбільший обсяг кредитів обслуговується:

у Києві – 2 233 кредити на загальну суму 7,8 млрд грн;

у Дніпропетровській області – 1 511 кредитів на 5 млрд грн;

у Львівській – 1 672 кредити на 4,9 млрд грн;

у Київській – 1 178 кредитів на 4,1 млрд грн;

у Харківській – 574 кредити на 3,9 млрд гривень.

За видами економічної діяльності найбільше кредитів, частково забезпечених державними гарантіями на портфельній основі, обслуговуються у таких сферах: