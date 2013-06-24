У третю річницю визволення Бучі від російських окупантів Президент України Володимир Зеленський і перша леді Олена Зеленська разом з Головою Верховної Ради Русланом Стефанчуком, Прем’єр-міністром Денисом Шмигалем, керівником Офісу Президента Андрієм Єрмаком та представниками місцевої влади вшанували пам’ять убитих українців та українок. Вони встановили лампадки до меморіалу, розташованого на території церкви святого апостола Андрія Первозваного та всіх святих Православної церкви України, поклали квіти та долучилися до молитви.

Участь у вшануванні взяли керівники та представники парламентів Бельгії, Великої Британії, Данії, Естонії, Ісландії, Іспанії, Литви, Люксембургу, Норвегії, Польщі, Португалії, Словенії, Фінляндії, Хорватії, Чехії, Швеції, Європейського парламенту.

Окупація Бучі тривала 33 дні: з 27 лютого до 31 березня 2022 року. За цей час російська агресія забрала життя 561 цивільного, серед яких 12 дітей, повідомляє Офіс Президента.

«Три роки тому Буча пережила страшні звірства російських окупантів. Сьогодні це місто стало символом незламності та мужності. Ми не забудемо й не пробачимо ворогові жодної смерті. Дякуємо нашим воїнам, які щодня боронять українську землю», — зазначив глава уряду, повідомляє Департамент комунікацій Секретаріату КМУ.