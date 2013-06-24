У вересні 2024 року Міністерство фінансів України залучило від випуску державних облігацій суму у 2,5 раза більшу, ніж у серпні 2024 року. Про це повідомляє пресцентр Урядовий портал.

Обсяг випущених ОВДП – 72,4 млрд грн в еквіваленті:

47,5 млрд грн;

510 млн доларів США;

84 млн євро.

Військові облігації склали майже 28,9 млрд грн із загального обсягу випущених держоблігацій за вересень 2024 року.

Кошти спрямовуються на забезпечення фінансових потреб держави в умовах воєнного стану, у тому числі на видатки сектору безпеки й оборони.

Станом на 1 жовтня, в обігу перебувають ОВДП на понад 1,73 трлн гривень. Найбільша частка знаходиться у комерційних банків (45,2%) та НБУ (39,2%). Частка юридичних осіб та фізичних осіб – 8,8% та 4,1% відповідно. Частка нерезидентів складає 1,4%, а територіальних громад – 0,04%.

Вперше обсяг інвестицій фізосіб перетнув позначку у 70 млрд грн і на початок жовтня складає 71,2 млрд грн.

Середньозважена дохідність ОВДП номінованих у гривні у вересні дорівнювала 16,02%.

Рівень рефінансування за січень-вересень 2024 року у всіх валютах склав 160%. Для порівняння за перші 9 місяців 2023 року цей показник сягав 133%. Роловер для гривневих ОВДП дорівнює 187% у 2024 році, що на 39% перевищує показник 2023 року.

Загалом за січень-вересень 2024 року від розміщення ОВДП на аукціонах Міністерство фінансів України залучило 390,8 млрд грн в еквіваленті. Упродовж воєнного стану – понад 1,2 трлн грн в еквіваленті.