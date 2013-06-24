Міністерство оборони разом з Командуванням Сухопутних військ ЗСУ розпочали пілотний проєкт з упровадження системи управління транспортом Transportation Management System (TMS) на базі рішення SAP. Ініціативу спрямовано на автоматизацію транспортних операцій, оптимізацію логістики та підвищення бойової готовності військ, вона є частиною масштабної трансформації Сухопутних військ. Про це повідомив командувач логістики Сухопутних військ ЗСУ полковник Юрій Погрібний.

За його словами, функціонал системи забезпечує швидкість ухвалення управлінських рішень, ефективне використання транспорту, істотне скорочення часу транспортування та зменшення витрат на виконання військових перевезень. За попередніми оцінками, впровадження системи дасть змогу в рази зменшити час доставлення військових вантажів, а також скоротити витрати пального на 15%.

«Ми не просто впроваджуємо SAP чи TMS — ми створюємо зразок сучасної військової логістики, який змінює не лише культуру управління, а й встановлює нові стандарти ефективності. Ця трансформація — мультиплікатор змін, що робить Сухопутні війська ЗСУ потужнішими та наближає перемогу України», — зазначив Юрій Погрібний.

Як уточнив офіцер організаційно-планового відділу штабу КСВ ЗСУ лейтенант Євген Дьордяй, TMS автоматизує весь цикл транспортних операцій: від формування заявки до доставлення вантажу. Наприклад, коли бригада на сході України потребує боєприпасів, логіст через TMS подає запит, система призначає транспорт, а логісти відстежують рух вантажу в реальному часі.

За словами радниці патронатної служби міністра оборони Оксани Ферчук, пілотний проєкт з упровадження TMS триватиме до вересня. Після узагальнення та оцінки ефективності його буде масштабовано на весь кластер транспортної логістики Сухопутних військ ЗСУ, а також інших видів та родів військ, повідомляє Міноборони.