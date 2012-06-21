Найращих учнів, студентів, спортсменів, юних художників, танцюристів відзначили стипендіями міської ради під час міського свята-зустрічі. Понад 20 років Вінницька міська рада виплачує щомісячну стипендію талановитим дітям. Традиційно усіх, хто показав чудові результати, відзначають напередодні Новорічних та Різдвяних свят.
Цього року стипендіатами міської ради стали 388 юних вінничан. З них — 297 учнів загальноосвітніх та позашкільних навчальних закладів, 36 учнів дитячих мистецьких шкіл та вихованців клубних установ, 16 вихованців дитячо-юнацьких спортивних шкіл, 39 студентів вищих навчальних закладів. У їх числі — переможці міських, обласних та всеукраїнських етапів олімпіад з різних навчальних предметів, всеукраїнських та міжнародних творчих конкурсів, фестивалів, спортивних змагань. «Сьогодні ми вшановуємо талановиту, перспективну молодь нашого міста. А таких юнаків і дівчат у Вінниці дуже багато. Протягом цього семестру ви серйозно працювали і отримали відповідний результат. Ваш інтелектуальний капітал ви використовуватимете у своєму дорослому житті», — сказав Вінницький міський голова Сергій Моргунов.