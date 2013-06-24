Лист із проханням розглянути такі обмеження надіслав румунський євродепутат від групи лібералів Влад Георге на ім’я єврокомісара з питань фінансів Майред Мак-Гіннес. За словами політика, окремі європейські компанії користуються відступами від санкцій, які регулюються певними регламентами Єврокомісії, і продовжують вести бізнес-діяльність із російськими компаніями, які перебувають під фінансовими й торговими санкціями ЄС.

«Де-факто це означає, що вони продовжують сприяти злочинному режиму путіна і зміцнюють його здатність вести війну проти України», — йдеться в листі. Влад Георге вважає це «порушенням цінностей, передбачених статтею 2 Договору про Європейський Союз».

Списків компаній, які зловживають правом винятку із санкцій, Європарламент не має. Проте, пише депутат, деякі з них відомі. Наприклад, австрійська нафтогазова компанія OMV.

«Продовжуючи бізнес із росією, такі компанії не лише фінансово сприяють війні проти України, а й дискредитують режим санкцій ЄС і підривають його боротьбу з обходом санкцій через треті країни. Жодна економічна причина не є достатньо вагомою, щоб продовжувати вести справи з путінською росією», — переконаний євродепутат.

Щоб розв’язати цю проблему, він запропонував Єврокомісії відсторонити компанії, що відступають від санкцій ЄС, від контрактів, які фінансує бюджет ЄС. Держави-члени зобов’язані інформувати Європейську комісію про компанії, яким вона дає дозвіл на відступ від санкцій і які продовжують співпрацювати з російськими компаніями або виступають посередниками в постачанні рф підсанкційних товарів.

«Ці фірми не повинні одержувати фінансової підтримки з фондів ЄС, технічної допомоги та допуску до участі у проєктах, що фінансує ЄС. Якщо Євросоюз і надалі надаватиме доступ таким компаніям до своїх фінансів, це означатиме, що він опосередковано направляє їх на розвиток російської економіки», — йдеться в листі.

Другим заходом для розв’язання цієї проблеми має стати відсторонення компаній, які відходять від санкцій ЄС, від державних закупівель. Відповідно державам-членам ЄС слід заборонити спрямовувати таким компаніям державні фінансові ресурси, «адже так гроші європейських платників податків перетікатимуть у російську економіку».

«Лише застосування обох цих положень гарантує, що санкції досягнуть ефекту. З відступами від обмежувальних заходів слід боротися так само, як ми боремося з обходом санкцій через треті країни. Адже санкційний режим проти росії — один із ключових інструментів, який ми застосовуємо, щоб сприяти встановленню миру в Україні», — наголошує Влад Георге.

Порушення питання ефективності санкцій важливе тому, що ЄС готується ухвалити новий, 12-й пакет санкцій. Нові обмеження можуть представити в першій половині жовтня чи оголосити під час саміту ЄС — США, запланованого на наступний місяць. Про це повідомило агентство Bloomberg. Санкції, ймовірно, міститимуть рішення використовувати податок на прибуток, отриманий від заморожених активів центрального банку рф, для допомоги Україні.

Група країн-членів, зокрема Польща та держави Балтії, закликають запровадити додаткові санкції щодо російського скрапленого газу та IT-послуг. Імовірно, 12-й пакет міститиме версію ЄС майбутньої заборони G7 на російські діаманти. Попередні спроби накласти заборону на імпорт російських коштовних каменів у ЄС наштовхнулися на опір провідних країн-імпортерів, таких як Бельгія, які стверджували, що проста заборона без глобальної угоди перемістить прибуткову торгівлю алмазами в інше місце. Механізм, запропонований G7, спрямований на відстеження переміщення коштовних каменів через кордони, а також на запровадження прямої заборони на купівлю з 1 січня та непрямої заборони, яка діятиме поступово, пише Bloomberg.

Інша група країн ЄС пропонує запровадити обмеження на ядерний сектор росії. Але ці спроби вже також неодноразово натрапляли на опір, оскільки проти них виступає надто багато держав-членів. Крім цього, до нового пакета санкцій можуть внести нові заходи для обмеження обходу санкцій ЄС через треті країни, такі як Об’єднані Арабські Емірати і Туреччина.