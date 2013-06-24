Євросоюз призначив спеціального представника з питань санкцій щодо росії. Ним став колишній представник ЄС у США Девід О’Салліван. Спецпредставник ЄС займатиметься координацією санкційної політики блоку з партнерами, а також відстежуватиме та запобігатиме спробам обійти санкції, які було введено проти рф за напад на Україну. Про це журналістам під час чергового брифінгу у Брюсселі розповів речник Єврокомісії із зовнішньополітичних питань Петер Стано.

«Для ЄС дуже важливо одночасно надсилати однаковий сигнал усім партнерам. Нам необхідно узгодити всі наші санкції проти росії. Якщо це зробити неможливо, то маємо докласти всіх зусиль, щоб запобігти ухиленню від цих санкцій», — пояснив Петер Стано.

За його словами, запровадження санкційного механізму — це «величезна робота з багатьма нюансами», тому важливо мати одну людину, яка займалася б конкретно санкціями, «оскільки в багатьох ситуаціях ідеться про масштабні та далекосяжні рішення».

Девід О’Салліван почне виконувати обов’язки спецпредставника з питань санкцій із січня наступного року. До цього призначення він обіймав посаду директора аналітичного центру «Інститут міжнародних та європейських справ». Із 2014-го по 2019 рік працював представником ЄС у США, а до призначення у Вашингтон — на керівних посадах у Єврокомісії, зокрема на посаді керівника генерального директорату з питань торгівлі.

Від початку широкомасштабного вторгнення рф в Україну Євросоюз ввів дев’ять пакетів санкцій. Як зазначив «УК» співрозмовник з Єврокомісії, «фактично ЄС вводив нові санкції щомісяця протягом часу, коли триває війна. І кожен пакет дається дедалі важче». Він пояснив, що питання полягає не у волі чи бажанні країн зупинити росію і «навіть не в позиції Угорщини», яка, як відомо, користуючись правом вето, затримувала або робила слабшим чи не кожен санкційний пакет. За словами співрозмовника, санкції вводять так швидко, що «в ЄС не вистачає часу зрозуміти повною мірою їх ефективність і те, як вони впливають на економіку самих країн-членів Євросоюзу».