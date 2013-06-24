Європейський парламент схвалив запит політичної групи Європейських консерваторів і реформістів щодо внесення до порядку денного наступного пленарного засідання дебатів про визнання росії державою-спонсором тероризму. Про це журналістів під час спілкування у Страсбурзі повідомив польський євродепутат Боґдан Жоньца. Під час голосування 201 євродепутат підтримав внесення такої резолюції в порядок денний, 99 висловилися проти, 61 утримався.

«Ми раді, що дискусія відбудеться і що в листопаді ми голосуватимемо за цю резолюцію. Це дасть змогу продемонструвати справжні відносини між росією та ЄС і покаже варварство путіна та його оточення, а також тих політиків і бізнесменів Західної Європи, які й далі мають з ними справу», — прокоментував євродепутат. Очікується, що резолюцію буде обговорено і винесено на голосування в Європарламенті на сесії 21—24 листопада.

Тим часом парламент Естонії Рійгікогу вирішив не чекати заклику євродепутатів і вже схвалив заяву, в якій засудив спробу рф анексувати окуповані українські території та оголосив росію державою-спонсором тероризму. За заяву проголосували всі присутні в залі 88 естонських законодавців.

«Підтримуючи заклик парламенту України до держав та міжнародних організацій, Рійгікогу оголошує російський режим терористичним, а рф — державою-спонсором тероризму, діям якої потрібно спільно дати відсіч. Рійгікогу закликає міжнародну спільноту схвалити аналогічні декларації», — зазначено в документі. Парламент Естонії ще раз засудив російську агресію та спробу анексії української території на підставі псевдореферендумів, наголошуючи, що Естонія ніколи не визнає цього.

Рійгікогу підтримує розслідування, які розпочали Міжнародний суд ООН та Міжнародний кримінальний суд, злочинів, скоєних під час війни проти України. Він закликає створити спеціальний міжнародний трибунал для притягнення до відповідальності винних у злочині агресії.

Парламентарі засуджують те, що росія використовує у війні воєнізовані формування, створені за сприяння влади рф, зокрема ПВК вагнера. Вони закликають визнати збройні сили маріонеткових «лнр» і «днр» та приватну військову компанію вагнера терористичними організаціями.

Рійгікогу засуджує оголошення та проведення російським режимом мобілізації, що порушує міжнародне право, зазначаючи: мобілізація, яку проводять для продовження агресії, — злочин проти миру. Естонські парламентарі підтримали вимогу позбавити рф статусу постійного члена Ради безпеки ООН та закликали держави-члени ЄС виявити єдність у введенні нових економічних санкцій проти москви, режиму білоруського диктатора лукашенка і наголосили на необхідності стежити за дотриманням обмежувальних заходів проти росії.

Хоч восьмий пакет санкцій проти кремля було введено лише два тижні тому, столиці кількох європейських країн закликали очільницю Єврокомісії Урсулу фон дер Ляєн запровадити проти росії дев’ятий пакет. Як стверджують поінформовані джерела, нових санкцій від Брюсселя вимагають Естонія, Латвія, Литва і Польща. Дипломати цих країн говорять, що ЄС має обмежити імпорт російського скрапленого нафтового газу (пропану й бутану), і закликають відключити ще більше російських банків від міжнародної платіжної системи SWIFT.

Як повідомив журналістів у Брюсселі високопоставлений чиновник Єврокомісії, дипломати цих чотирьох країн надіслали відповідний лист Урсулі фон дер Ляєн. У ньому вони запропонували внести в новий санкційний пакет усі ті пропозиції, які було вилучено з восьмого пакета з тих чи тих причин, зокрема заборону на продаж європейської нерухомості росіянам та на імпорт російських діамантів.

На зустрічі міністрів закордонних справ ЄС, яка відбулася в Люксембурзі на початку тижня, свою підтримку ініціативі Варшави, Вільнюса, Риги і Таллінна висловили й інші країни. Вони всі були обурені атаками російських ракет та безпілотників на інфраструктуру міст України. Однак під час дискусій не називали жодних конкретних термінів для запровадження майбутнього санкційного пакета.