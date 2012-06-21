Із тими, хто ратує за скасування мораторію на вивезення з України необробленої деревини, начальник Чернівецької митниці ДФС державний радник митної служби ІІ рангу Микола Салагор розмовляє мовою цифр. Так-от, тенденцію до поліпшення ситуації, що склалася останніми роками із негосподарським ставленням до вивезення лісосировини із країни, можна простежити на прикладі експорту пилопродукції, столярних, теслярських, меблевих виробів, а також імпорту устаткування та обладнання для деревообробної галузі.
— Українські деревообробники, зокрема буковинські, отримавши у достатній кількості сировину, що раніше прямувала за кордон, нині впевнено завойовують європейські ринки, — зазначає Микола Салагор. — Аналіз статистичних даних показує, що порівняно з минулим роком експорт лісоматеріалів, оброблених через пункти пропуску Чернівецької митниці, збільшився на 17%, столярних та теслярських виробів, будівельних деталей — на 205%, пилопродукції з деревини — на 512%, рам дерев’яних — на 294, 6%, інших виробів із дерева — на 80,6%. Ще є запитання? Наголошу, що такий позитивний результат — наслідок належного виконання митницею контролюючої функції на кордоні.
Ще є статистика, яка свідчить, що вітчизняні деревопереробні підприємства розпочали істотну технічну модернізацію. Цього року чернівецькі митники оформили 46 митних декларацій для ввезення на територію України у режимі імпорту 96 верстатів для оброблення дерева. Це на 64% перевищує показники аналогічного періоду 2015 року. Митна вартість устаткування збільшилася на 64,71%. Тобто це сучасне високотехнологічне обладнання, яке дасть змогу нашим деревопереробникам наростити випуск високоякісної продукції, конкурентоспроможної на світових ринках.
Потік сирої деревини за кордон значно зменшився. Варто наголосити, що більш як 90% деревини, переміщеної під час чинності мораторію через кордон у зоні діяльності Чернівецької митниці, оформили інші митниці країни — найбільше Житомирська та Рівненська. Під час митного оформлення експортних партій сирої деревини буковинські митники неодноразово встановлювали численні порушення підприємств-експортерів та за виявленими фактами відкривали адміністративні провадження.
Вивезення буковинської деревини в необробленому вигляді скоротилося на 59%.
Експорт-2016 через Чернівецьку митницю виробів із дерева зріс на 24% та становить 114,8 тисячі тонн різноманітної продукції вартістю 757 мільйонів гривень.