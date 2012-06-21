Зручна й легка у використанні технологія оплати за харчування банківською картою дає змогу навчальному закладу застрахувати себе від таких неприємних інцидентів, як втрата учнем готівки або її крадіжка. Адже навіть якщо дитина втратить карту, гроші на ній залишаться.
А для працівників шкільної їдальні особливо тоді, коли велике скупчення дітей, легше працювати з чеком оплаченої порції, ніж рахувати гроші й давати здачу. А батьки задоволені встановленням терміналів ще й тому, що відтепер діти не витрачатимуть гроші на чипси чи сухарики, а їстимуть корисний повноцінний обід. Безготівкові розрахунки, виявляється, сприяють правильній організації харчування та зменшують спокуси.
«Ми запроваджуємо пілотний проєкт, і є бажання забезпечити всі школи нашого міста платіжними терміналами», — каже директор КП «Комбінат шкільного харчування» Юрій Горягін.
Іванка МІЩЕНКО
для «Урядового кур’єра»