Під час робочої поїздки в Запоріжжя Віце-прем'єр-міністр України - Міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук відвідала місцевий Центр надання адміністративних послуг (ЦНАП). Про це повідомляє пресцентр Урядовий портал.

Метою візиту було оцінити реалізацію проекту «Я — Ветеран», який передбачає роботу «єдиного вікна» адмінсервісів для ветеранів та їхніх родин. Зокрема, надання консультацій з питань працевлаштування, навчання, соціального захисту, реабілітації, поліпшення стану здоров’я тощо.

За принципом «рівний — рівному» на посади із супроводу ветеранів набирають ветеранів і ветеранок, а також членів їхніх сімей та родин полеглих воїнів.