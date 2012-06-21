Щорічний традиційний різдвяний фестиваль важкої атлетики, до якого входять відкритий чемпіонат Запорізької обласної ФСТ «Спартак» серед кадетів до 13—15 років, обласний турнір пам’яті дворазового олімпійського чемпіона Леоніда Жаботинського серед юніорів до 18 років та відкритий чемпіонат серед молоді, дорослих та ветеранів спорту. Змагання проводилися під патронатом управління молоді, фізичної культури та спорту Запорізької ОДА, обласного відділення НОК України, ФСТ «Спартак», Благодійного фонду ім. Леоніда Жаботинського й обласного осередку Федерації важкої атлетики України.
За звання найсильніших змагалися 145 атлетів — вихованці обласної спеціалізованої дитячо-юнацької спортивної школи олімпійського резерву з важкої атлетики та її відділень з міст Бердянськ, Оріхів, села Братське Михайлівського району, команда Запорізької спеціалізованої загальноосвітньої школи-інтернату спортивного профілю, спортсмени ДЮСШ «Колос» Кам’янсько-Дніпровського району, ДЮСШ міст Бердянськ та Дніпрорудний.
Начальник управління молоді фізичної культури та спорту Запорізької ОДА Наталія Власова привітала учасників фестивалю.
— Завдяки професіоналізму, відданості справі та небайдужості ми маємо високі спортивні результати, — мовила вона. — У всеукраїнському рейтингу за кількістю балів важка атлетика посіла перше місце серед пріоритетних видів спорту в Запорізькій області. Ми пишаємося такими спортсменами як дворазовий чемпіон Європи серед юніорів Дмитро Вороновський, срібна призерка чемпіонату світу та Європи серед юніорів Ганна Панова, чемпіон Європи Кирило Пирогов. Це наша олімпійська надія в Токіо-2020.
Наталія Власова також вручила грамоти кращим спортсменам та тренерам року. Так, у номінації «Найкраща спортсменка року» перемогла вихованка обласної школи вищої спортивної майстерності Ганна Панова. Кращим спортсменом року став також вихованець обласної школи вищої спортивної майстерності Кирило Пирогов. Кращими тренерами визнані: тренер і старший тренер-викладач обласної спеціалізованої дитячо-юнацької спортивної школи олімпійського резерву з важкої атлетики Олександр Слободянюк та Анатолій Орлов. Переможці і призери фестивалю нагороджені грамотами, медалями, солодкими подарунками та пам’ятними відзнаками.