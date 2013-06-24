У заходах з нагоди відкриття нової будівлі, де за лічені дні нестимуть службу поліцейський офіцер громади та рятувальники, взяли участь міністр внутрішніх справ Ігор Клименко та голова Запорізької ОВА Іван Федоров.

Будівництво центру, який обслуговуватиме 13 населених пунктів громади, тривало сім місяців. Під час його відкриття Ігор Клименко оглянув приміщення, де окрім боксів для транспорту є диспетчерський пункт, кімната для відпочинку, укриття.

«Це перша громада, де відкрився такий центр безпеки в області. Безпосередньо в цій громаді більш як десять населених пунктів. Майже 10 тисяч людей проживають на цій території, серед них — внутрішньо переміщені особи. Ми маємо кожному громадянину гарантувати безпеку», — зазначив міністр внутрішніх справ.

Ігор Клименко повідомив, що і рятувальники, і поліцейський офіцер громади пройшли навчання в підрозділах ДСНС України та Національної поліції. Пожежно-рятувальний підрозділ оснащено усім необхідним: технікою, обладнанням, транспортом.

Очільник Запорізької ОВА Іван Федоров зазначив, що найближчим часом на території області побудують щонайменше ще три такі центри безпеки.

«Ми розуміємо, що у разі надзвичайної ситуації працівники ДСНС мають приїжджати якомога швидше. Нині безпека на території громади багато в чому залежить від Міністерства внутрішніх справ. Це наш спільний виклик, який ми продовжимо виконувати», — за-явив він.

Міністр внутрішніх справ, спілкуючись з особовим складом, розповів про важливість створення центрів безпеки в територіальних громадах.

«Відкриття таких центрів у всій країні дасть змогу зменшити час на реагування та посилить комунікацію між екстреними службами. Безпека в Україні починається з безпеки в кожній із громад», — резюмував Ігор Клименко, повідом-ляє МВС.