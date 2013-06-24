У застосунку Дія доступна нова послуга єВідновлення. Українці, чиї домівки постраждали через бойові дії, можуть подати заяву і отримати грошову допомогу на ремонт житла. Про це повідомляє Урядовий портал.

З березня 2022 року у застосунку та на порталі Дія надійшло більше 373 тисяч повідомлень про пошкоджене та зруйноване майно українців. Уряд розробив прозорий та ефективний план відбудови, щоб люди якомога швидше повернулися в рідні домівки. Один із етапів — програма єВідновлення.

Відтепер українці, чиє житло постраждало через бойові дії, зможуть подати заяву у застосунку Дія та отримати кошти на ремонт квартири, будинку чи, наприклад, кімнати в гуртожитку.

Суму допомоги визначить комісія після підрахунку обсягів пошкоджень. Максимально на відновлення одного об’єкта — 200 тисяч гривень. Їх можна витрати на будівельні матеріали чи послуги підрядників.

У першу чергу фінансову допомогу за програмою єВідновлення отримають учасники бойових дій, сім’ї загиблих військовослужбовців, мобілізовані українці, багатодітні сім’ї, опікуни та патронатні вихователі дітей-сиріт й люди з інвалідністю І та ІІ груп.

Щоб отримати допомогу за програмою єВідновлення:

Повідомте про пошкоджене майно у застосунку Дія. Якщо зробили це раніше, повторно не потрібно.

Відкрийте спеціалізований рахунок єВідновлення в одному з банків-учасників програми. Зробити це можна в банківському застосунку, фізичному відділенні чи в процесі подання заяви в застосунку Дія.

Заповніть заяву на допомогу через застосунок Дія. Вкажіть пільгову категорію, контактні дані та рахунок для виплати, а також чи робили ремонт.

Дія автоматично сформує заяву. Перевірте її та відправте в обробку.

Якщо у житла є співвласники, вони мають погодитись на участь у програмі.

Після обробки заяви місцева влада надішле комісію, яка проведе обстеження пошкодженого майна, зафіксує руйнування та визначить суму компенсації. Після перевірки рішення внесуть у Реєстр пошкодженого та зруйнованого майна.

Потім ви отримаєте підтвердження та кошти на картку єВідновлення. Їх потрібно використати протягом 12 місяців з дня отримання.

Відео: https://youtu.be/fpzyN53rugw.

Програма єВідновлення доступна лише для українців, чиї домівки були пошкоджені внаслідок бойових дій. Для тих, чиї будинки повністю зруйновані і не підлягають відновленню, уряд розробляє іншу програму компенсації.

Послугу розроблено Міністерством розвитку громад, територій та інфраструктури спільно з Міністерством цифрової трансформації за підтримки проекту USAID / UK aid «Прозорість та підзвітність у державному управлінні та послугах/ TAPAS» та Світового банку.