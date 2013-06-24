У застосунку Дія українці зможуть подати заявку на безоплатний обмін старих ламп розжарювання на енергоощадні LED-лампи. Перехід на такий тип ламп дасть змогу у 15 разів зекономити електроенергію. Долучайтеся до бета-тесту послуги Обмін лампочок за посиланням. Про це повідомляє Урядовий портал.

Через регулярні обстріли росією об’єктів енергетичної інфраструктури українці змушені економити електроенергію та жити за графіками відключення світла. Зараз важливо свідомо і раціонально ставитися до використання електроприладів. Навіть вимкнене світло в кімнаті, де ви не перебуваєте, може вплинути на роботу енергетичної сфери загалом.

За даними НЕК «Укренерго», українці використовують до 40% електроенергії у власних будинках. Водночас, за даними Міненерго України, вдома вони використовують значну кількість ламп розжарювання, які в середньому споживають майже у вісім разів більше електроенергії, ніж сучасні світлодіодні лампи.

Яке рішення?

Президент України Володимир Зеленський ініціював програму з енергозбереження для населення. У застосунку Дія українці зможуть подати заяву на обмін 5 старих ламп розжарювання на 5 енергоощадних LED-лампи. Потім піти до відділення Укрпошти і отримати лампи.

Завдяки заяві в Дії ви точно знатимете, що світлодіодні лампи є в наявності у відділенні Укрпошти і гарантовано зможете отримати свої 5 LED-ламп.

На першому етапі будуть доступні 15 млн ламп для обміну, які надходитимуть поступово протягом декількох тижнів. Насамперед через найбільший ефект економії забезпечуватимуть обласні центри і великі міста. До кінця лютого лампочки мають надійти і до найменших сіл.

Який це дасть ефект?

За оцінками фахівців, перехід на світлодіодні лампи дасть змогу споживати на 7-10% менше електроенергії в моменти пікового навантаження. Це допоможе суттєво скоротити дефіцит електроенергії в системі.

Поки що ми проводимо бета-тест послуги, який стартує 16 січня. На етапі тестування послуга буде доступна у Вінниці, Черкасах, Одесі та Львові.

Долучитися до бета-тесту послуги Обмін лампочок зможуть громадяни України, які:

досягли 18 років;

мають верифікований РНОКПП;

раніше не отримували лампочки на Укрпошті.

Послугу у застосунку Дія реалізує Мінцифри спільно з Мінекономіки за підтримки Євросоюзу та АТ «Укрпошта».