У застосунку Дія вже згенеровано понад 55 тисяч е-Посвідчень ветерана. Про це повідомила директор Департаменту цифрового розвитку та трансформації Міністерства у справах ветеранів України Надія Адаменко під час прямого ефіру національного телемарафону “Єдині новини”, передає пресцентр Урядовий портал.

“Спільно із Мінцифри ми запустили найбільш масштабний та очікуваний проєкт. Відтепер понад 1 млн українців мають змогу користуватися електронним посвідченням ветерана замість та без необхідності пред’явлення відповідного посвідчення у паперовій формі, а також документа, що посвідчує особу. Лише за кілька перших годин у застосунку Дія було згенеровано понад 55 тисяч е-Посвідчень ветерана”, — розповіла Надія Адаменко.

Згенерувати електронне посвідчення у своєму смартфоні можуть особи, які мають статус:

учасника бойових дій

людини з інвалідністю внаслідок війни

учасника війни

постраждалого учасника Революції гідності

члена сім’ї загиблого ветерана війни

члена сім’ї загиблого Захисника і Захисниці України

е-Посвідчення ветерана має унікальний QR-код, за яким можна перевірити справжність документа та даних про пред'явника, що містяться у Єдиному державному реєстрі ветеранів війни (ЄДРВВ). Використовувати Посвідчення ветерана у Дії можна для отримання пільг та компенсацій, передбачених чинним законодавством.

Наразі фахівці Мінветеранів та Мінцифри працюють над виправленням технічних помилок, що виникають у процесі формування е-Посвідчення у Дії.

“Отримуємо звернення від громадян із потребою оновити дані. Ми вибудували алгоритм як це зробити, і в режимі реального часу спілкуємося з особами та виправляємо деякі дані у Реєстрі. Робота триває, ми очікуємо, що впродовж місяця усі бажаючі зможуть згенерувати документ без проблем”, — зазначила Надія Адаменко.