Роман КИРЕЙ,

«Урядовий кур’єр»

У Звенигородці на Черкащині працюють над реалізацією проєкту будівництва підприємства з переробки сільськогосподарської продукції. До складу нового комплексу мають увійти млин, який вироблятиме близько 300 тонн борошна за добу, потужний елеватор, цех виробництва комбікормів та завод із виготовлення рослинної олії.

За інформацією міського голови Олександра Саєнка, планами зацікавилася швейцарська компанія BuhlerHolding AG — відомий виробник устаткування з переробки сільгоспсировини. У спорудження нових виробничих потужностей планується залучити 32 мільйони євро. На новому підприємстві знайдуть роботу близько 200 працівників.

При в’їзді до міста під корпуси нового підприємства вже виділена необхідна земельна ділянка. Планується, що будівельні роботи розпочнуться тут уже навесні.

Швейцарську компанію зацікавив також проєкт із добудови в місті багатоповерхівки поблизу магазину «Альфа центр».