Вакциновані американською Covid-вакциною Pfizer люди мають у 10 разів більше антитіл, ніж ті, хто отримав щеплення китайським препаратом Coronavac.

Більша кількість антитіл означає кращий захист від Covid-19 у короткотривалій перспективі. Водночас невідомо, як ці показники корелюють із загальним захистом на клітинному рівні, ідеться в дослідженні, яке провели в Гонконгу, пише The Lancet.

"Дослідили зразки крові майже 1,5 тисячі вакцинованих медиків Гонконгу. З'ясувалося, що в тих, хто отримав Pfizer, рівень антитіл суттєво зріс уже після першої дози препарату. У вакцинованих Coronavac спостерігали доволі низькі показники після першого щеплення, а після другого - помірні. У середньому кількість антитіл у вакцинованих Pfizer була у 10 разів більшою", - ідеться в публікації.

Навіть низькі й помірні рівні антитіл однаково краще, ніж жодних. Учені закликають вакцинуватися будь-яким доступним препаратом, а не чекати на конкретну вакцину.

Після введення третьої дози китайської Covid-вакцини Sinovac в організмі збільшується кількість антитіл у 10-20 разів. У Туреччині медикам і громадянам понад 50 років із 1 липня дозволили вводити третю дозу вакцини.