Олександр ДАНИЛЕЦЬ,
«Урядовий кур’єр»
Три ПТУ міста Кременчук Полтавської області перемогли серед 53 учасників у всеукраїнському конкурсі, що дає право за підтримки держави створити на базі цих закладів престижні навчально-практичні центри для якісної підготовки кваліфікованих робітничих кадрів. Це ВПУ№7, регіональний центр професійно-технічної освіти №1 та ПТУ№26, у яких згідно із умовами конкурсу, навчається більше, ніж по 400 учнів. Ці училища отримають від держави субвенцію в розмірі по 1 мільйону гривень кожне.
Крім того, переможці конкурсу можуть розраховувати й на міжнародну спонсорську допомогу та кошти з місцевих бюджетів.
Для 53 закладів, які перемогли, держава виділить 100 мільйонів гривень.