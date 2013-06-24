Вчора Уряд підтримав зміни до постанови Кабінету Міністрів України № 1195, спрямовані на вдосконалення механізму виплат особам, котрі евакуюються з небезпечних територій. Про це повідомляє Урядовий портал.

Гарантовані грошові виплати зможуть отримувати як люди, які виїжджають евакуаційними потягами, так і ті, хто виїжджають спеціальними евакуаційними автобусами.

Повідомляти про евакуацію слід завчасно до органів місцевої влади. Щоб вони змогли передати обласній військовій адміністрації списки та категорії осіб, які евакуюються.

Люди гарантовано отримають одноразову фінансову допомогу у розмірі 2 тис. гривень на дорослого і 3 тис. гривень на дітей віком до 18 років та осіб з інвалідністю.

При отриманні коштів обов’язково необхідно пред’явити документ, що посвідчує особу, ідентифікаційний код, свідоцтво про народження дитини, для осіб з інвалідністю – відповідний підтверджуючий документ.

Щоб уникнути дублювання виплат або зловживань, Укрпошта розробляє програму верифікації осіб, які евакуюються.

З питань евакуації й отримання грошової допомоги від держави можна звернутися на гарячу лінію кризового реагування: 15-48 або на гарячу лінію Уповноваженого з питань ВПО за номером: (066) 813-62-39.