Уряд підтримує ратифікацію Верховною Радою Угоди про цифрову торгівлю між Україною та Сполученим Королівством Великої Британії й Північної Ірландії. Цей документ поглибить участь України у глобальних ланцюгах постачань, сприятиме розвитку малого і середнього бізнесу й участі жінок у цифровій економіці, а також зменшить перешкоди для участі у глобальній цифровій торгівлі. Про це розповіла перший віцепрем’єр­міністр — міністр економіки Юлія Свириденко.

«Набрання чинності угоди про цифрову торгівлю між Україною та Великою Британією сприятиме зменшенню вартості адміністрування торгівлі шляхом упровадження цифрових рішень і технологій, використанню електронного цифрового підпису, електронних контрактів та рахунків для здійснення міжнародної торгівлі. Вона закріплює основні правила для торгівлі цифровими товарами і послугами між державами, а також сприятиме поглибленню участі України у глобальній економіці й підвищенню іміджу нашої держави як торговельного партнера. Угода стане важливим кроком дієвого інструменту підтримки національної економіки у воєнний час, а також в період повоєнної відбудови», — наголосилаКЮлія Свириденко.

Угода — правовий фундамент для більшого розвитку цифрової економіки: від електронної комерції до кібербезпеки — торгівлі цифровими продуктами й послугами між Україною та Великою Британією.К

Це торговельна угода нового покоління, що орієнтована передусім на запобігання появі бар’єрів у майбутньому. Це важливо, адже держави у світі дедалі сильніше регулюють цифрову сферу. Для українських ІТ­компаній збереження вільного доступу на ринки — базова умова подальшого розвитку.

Юлія Свириденко зазначила, що Сполучене Королівство — один з основних партнерів нашої держави з експорту послуг у галузях телекомунікації, комп’ютерних та інформаційних послуг. 2022 року експорт цих послуг становив 471,3 мільйона доларів, імпорт — 46,7 мільйона доларів, повідомляє Мінекономіки.