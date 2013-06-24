Центр гуманітарного розмінування підписав перший договір з переможцем аукціону на надання послуг з розмінування земель сільськогосподарського призначення. Ним став оператор протимінної діяльності «Українські сервіси розмінування», який розміновуватиме ділянку площею 86 га в Шевченківській громаді Миколаївської області. Про це повідомила перший віцепрем’єр-міністр — міністр економіки Юлія Свириденко під час четвертого засідання Секторальної робочої групи з протимінної діяльності.

«Уперше в українській історії маємо підписану угоду з розмінування ділянки сільськогосподарського призначення як підсумок відкритих торгів у системі Prozorro. Завдяки конкуренції початкова ціна знизилася на понад мільйон гривень. Падіння ціни під час торгів становило більш як 18%, що зекономить для державного бюджету понад 44 мільйони гривень», — сказала Юлія Свириденко.

Фермерське господарство в липні подалося на участь у державній програмі компенсації вартості розмінування агроземель.За розмінування ділянки оператор отримає 4,85 млн грн. Шевченкове в перший рік війни фактично стояло на лінії фронту.

Загалом в системі Prozorro Центр гуманітарного розмінування оголосив 20 аукціонів із закупівлі послуг з розмінування земельних ділянок сільськогосподарського призначення загальною площею 6690 га. Наступні девять аукціонів було заплановано на 1 жовтня.

«Ми підписали перший договір із переможцем аукціону з розмінування земель сільськогосподарського призначення. До кінця тижня може бути підписано ще три договори. Сам факт проведення аукціонів і початок робіт дуже важливі для того, щоб фермери і оператори побачили, що ринок працює, й охочіше брали участь у торгах», — додав напередодні директор Центру гуманітарного розмінування Володимир Байда, повідомляє Мінекономіки.