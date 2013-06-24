Угорський парламент проголосував у середу за продовження надзвичайного стану в країні у зв'язку з війною в Україні до 25 листопада.

Про це повідомляє Daily News Hungary, передає Укрінформ.

Рішення підтримали 132 депутати, проти виступили 58.

Відповідно до закону, запропонованого міністром юстиції Угорщини, продовження надзвичайного стану необхідне «для подолання гуманітарної катастрофи, спричиненої війною в Україні, та подолання економічних наслідків».

Законопроєкт був розроблений, щоб «забезпечити всі засоби допомоги та розміщення біженців, захист від негативного економічного впливу… і допомогти країні якнайшвидше позбутися наслідків війни», йдеться в його преамбулі.

Раніше Bloombergписало, що уряд прем’єр-міністра Угорщини Віктора Орбана прагне продовжити діючий режим надзвичайного стану, що дає йому вищі повноваження, на шість місяців, мотивуючи це війною в сусідній Україні.

Орбан змінив конституцію після своєї четвертої поспіль перемоги на виборах минулого року, дозволивши "керувати указами", коли в сусідній країні триває війна. Але навіть до цього лідер угорських націоналістів роками використовував надзвичайні повноваження, посилаючись на загрозу імміграції.

Лише за минулий рік уряд Орбанаприйняв сотні указів, зокрема про перегляд цьогорічного бюджету, питання яке у демократичних країнах зазвичай належить до компетенції парламенту.

Нагадаємо, торік у травні прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан оголосив про запровадження надзвичайного стану в країні на тлі війни росії проти України.