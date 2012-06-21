Наступний 2018 рік має стати роком успіху України, оскільки уряд спільно з Президентом і Верховною Радою напрацював чимало важливих для держави рішень, які очікують на подальше ухвалення та впровадження. Про це у своєму відеозверненні до громадян розповів Прем’єр-міністр Володимир Гройсман. Він підкреслив, що одним із таких рішень став проект Державного бюджету на 2018 рік, який уряд вчасно подав до Верховної Ради. І вже у вівторок на вечірньому засіданні документ розглядали в першому читанні.
«Цей бюджет передбачає зростання економіки на 3%, але показник може бути більшим. Все залежатиме від подальших наших кроків та дій, — зазначив глава уряду. — Але навіть 3% означають, що ми виробимо на 400 мільярдів гривень більше продукції, ніж у 2017 році. Десятки тисяч людей отримають роботу, зарплату, а економіка отримає поштовх до розвитку».
Запропонований урядом бюджет чітко пріоритезований, — підкреслив Володимир Гройсман. Так, у документі конкретно визначено видатки на безпеку й оборону на рівні майже 165 мільярдів гривень, повідомляє департамент інформації та комунікацій з громадськістю Секретаріату Кабміну. «Ми фінансуватимемо освіту, охорону здоров’я, забезпечимо продовження децентралізації. Це дасть змогу в містах, селах, районах будувати дороги, школи, садочки, лікарні, інші інфраструктурні об’єкти, — сказав Володимир Гройсман. — Ми також будуватимемо дороги й розвиватимемо нашу енергонезалежність. 2018-й буде роком нашого успіху».
Прем’єр-міністр підкреслив, що всі рішення слід ухвалювати вчасно. «І ми продемонструємо — спільно з Верховною Радою і Президентом — здатність ухвалення рішень, які буде спрямовано на успіх», — переконаний Володимир Гройсман.