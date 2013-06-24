Безбар’єрність — це вимога часу та базова необхідність для мільйонів українців. Впровадження стандартів безбар’єрного суспільства відкриває можливості для всіх людей, включаючи осіб з інвалідністю, старших людей, батьків з дітьми реалізувати себе, розкрити свій потенціал. Про це повідомляє Урядовий портал.

Сьогодні зроблено ще один крок до побудови безбар’єрної України. Кабінет Міністрів України ухвалив План заходів на 2023-2024 роки з реалізації Національної стратегії зі створення безбар’єрного простору в Україні на період до 2030 року.

Він передбачає реалізацію 15 міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади 472 заходу зі створення безбар’єрного простору.

«Ціль відновлення України — не тільки відбудувати зруйноване, але й створити якісно нову інфраструктуру, яка буде інклюзивною для різних груп населення. Тому однією з вимог до будь-якого проекту відбудови стане відповідність стандартам безбар’єрності. Наша проміжна мета — 100-відсоткова відповідність відновленої інфраструктури стандартам безбар’єрного простору вже до 2024 року.

Також продовжуємо роботу над удосконаленням державних будівельних норм в частині безбар’єрності. Дотримання її принципів є одним із основних елементів реформи містобудування, яку пропонує наше Міністерство.

Дякую команді Першій Леді Олені Зеленській та її команді за лідерство у просування ідей побудови безбар’єрного простору. Впевнений, що спільно зможемо на практиці переосмислити українську інфраструктуру з урахуванням потреб максимальної кількості різних груп населення», — прокоментував Віце-прем’єр-міністр з відновлення України — Міністр розвитку громад, територій та інфраструктури Олександр Кубраков.

Оновлений Проект плану враховує актуальні виклики та проблеми, з якими стикаються зараз люди. Зокрема, це стосується адаптації будівельних норм та безпосередньо інфраструктури до умов воєнного часу.

План заходів для Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури передбачає, зокрема:

моніторинг безбар'єрності об'єктів фізичного оточення, транспорту, пристосування їх для потреб маломобільних груп населення;

запровадження нових та вдосконалення чинних державних будівельних норм, стандартів у сфері безбар'єрного простору;

розробка нових стандартів та нормативів доступності транспорту й безбар'єрності транспортної інфраструктури;

навчання фахівців у сфері містобудування, архітектури, транспорту сучасних підходів до створення безбар'єрного простору.

Нагадаємо, Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури вже напрацювало план впровадження безбар’єрних рішень. Його метою є 100-відсоткова відповідність відновлених об’єктів нормам і стандартам доступності.