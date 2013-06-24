Ухвалено порядок надання державної допомоги на ремонт пошкодженого житла. Він передбачає надання громадянам, чиє житло було пошкоджено внаслідок збройної агресії рф, державної допомоги на поточний ремонт житла. Зробити це можна буде з допомогою електронної послуги єВідновлення. Про це повідомляє Урядовий портал.

Завдяки цьому порядку кожен громадянин, чия квартира, приватний будинок чи кімната в гуртожитку були пошкоджені внаслідок агресії рф і які ще не були відновлені, зможе отримати кошти для ремонту свого житла. Це стосується понад 160 тисяч домогосподарств.

На черзі — тестування послуги єВідновлення разом з Мінцифри. Плануємо це зробити в найближчі три тижні.

Джерелами для компенсацій стануть як кошти державного бюджету, так і кошти міжнародних донорів та кредиторів. Очікуємо, що зможемо в найближчому майбутньому зробити основним джерелом компенсацій репарації росії», — прокоментував Віце-прем’єр-міністр з відновлення України — Міністр розвитку громад, територій та інфраструктури Олександр Кубраков.

Хто зможе скористатись послугою?

Всі громадяни України, чиє житло було пошкоджено внаслідок бойових дій, не було відремонтоване раніше і підлягає відновленню. Це, зокрема, стосується квартир, приватних будинків та інших житлових приміщень, наприклад кімнат в гуртожитку.

Пріоритет надаватиметься:

- учасникам бойових дій,

- людям з інвалідністю внаслідок війни,

- ветеранам війни,

- членам сімей загиблих військових,

- мобілізованим,

- багатодітним родинам,

- людям з інвалідністю І та ІІ групи,

- батькам-вихователям дитячого будинку сімейного типу;

- опікуна/піклувальникам,

- прийомним батькам та патронатним вихователям,

- дітям-сиротам та дітям, позбавлених батьківського піклування.

Як отримати компенсацію?

Перш за все слід подати інформаційне повідомлення про пошкоджене майно. Це можна зробити на порталі чи в застосунку Дія, а також через ЦНАП або нотаріуса.

Далі потрібно відкрити спеціалізований рахунок єВідновлення в одному з банків-учасників програми. Відкрити картку можна, як у банківському застосунку, так і в фізичному відділенні банку.

Після цього слід подати заяву на компенсацію в Дії.

Після подання заявки спеціальна Комісія з розгляду питань щодо надання компенсації, створена при органі місцевого самоврядування, розгляне заяву, проведе обстеження пошкодженого майна, внесе дані про нього в Реєстр пошкодженого та знищеного майна та визначить вартість його відновлення.

Строк розгляду заяви та прийняття рішення щодо компенсації не повинен перевищувати 30 календарних днів з дня її подання.

Після цього громадянин, який подав заяву на компенсацію, отримає підтвердження та кошти на спеціалізовану картку єВідновлення.

Як можна використати компенсацію?

Кошти можна використати на закупівлю будівельних матеріалів, вікон, дверей, покрівлі, а також на оплату будівельних робіт.

Витратити кошти можна буде тільки на будівельні матеріали чи послуги підрядників, які мають відповідні MCC-коди чи торгівельні коди.

Використати компенсацію можна буде протягом 1 року з моменту її нарахування.

Відповідний порядок компенсації розроблено Міністерством розвитку громад, територій та інфраструктури у співпраці з Міністерством цифрової трансформації України за підтримки USAID / UK aid проекту TAPAS Project/Прозорість та підзвітність у держуправлінні та послугах.