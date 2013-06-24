Литва закупить для України 3 тисячі литовських безпілотників, а також надасть 15 мільйонів євро на програми реабілітації поранених українських військових. Про це домовилися під час зустрічі у Вільнюсі Прем’єр­-міністр України Денис Шмигаль і Прем’єр-­міністр Литви Інгріда Шимоніте.

Також Литва надає 35 мільйонів євро на чеську ініціативу із закупівлі артилерійських боєприпасів.