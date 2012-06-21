Іванка МІЩЕНКО,
для «Урядового кур'єра»
У майбутньому році планується закінчення будівництва підстанції «Кремінська», що дозволить з'єднати регіон з Об'єднаною енергетичною системою України.
За словами директора обласного департаменту економічного розвитку, зовнішньоекономічної діяльності та туризму облдержадміністрації Сергія Медведчука, це одна з базових проблем регіону і від її вирішення залежить, як швидко можна буде відновити роботу основних енергоємних підприємств. А саме це – одне з головних завдань програми економічного і соціального розвитку області на майбутнє.
«Метою програми економічного і соціального розвитку області на 2020 рік є забезпечення розвитку реального сектора економіки і на цій основі поліпшення якості життя населення, максимально можливе зменшення негативних соціально-економічних наслідків, які виникли в області. Для досягнення поставленої мети реалізуються завдання, що визначені чотирма цілями. І першою з них є відновлення критичної інфраструктури та послуг», – наголосив Сергій Медведчук.