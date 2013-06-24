13 червня 2024 року, на засіданні Уряду ухвалено проєкт розпорядження «Про присудження Премії Кабінету Міністрів України за розроблення і впровадження інноваційних технологій». Премію Кабінету Міністрів України в розмірі 200 тисяч гривень отримають два авторські колективи таких робіт-переможців:

«Інноваційні технології підвищення ефективності вогневого ураження»;

«Інноваційні технології діагностики та лікування найпоширеніших ендокринних і гормонозалежних захворювань».

Премію Кабінету Міністрів України за розроблення і впровадження інноваційних технологій присуджують щороку за особливі досягнення в розробленні і впровадженні інноваційних технологій у виробництво та виведення на ринок національної інноваційної продукції.

Для участі в конкурсі на здобуття Премії Кабінету Міністрів України у 2024 році були подані роботи за такими напрямами:

«Впровадження нових технологій та обладнання для якісного медичного обслуговування, лікування, фармацевтики»;

«Освоєння нових технологій високотехнологічного розвитку транспортної системи, ракетно-космічної галузі, авіа- і суднобудування, озброєння та військової техніки»;

«Освоєння нових технологій транспортування енергії, впровадження енергоефективних, ресурсозберігаючих технологій, освоєння альтернативних джерел енергії» та «Розвиток сучасних інформаційних, комунікаційних технологій, робототехніки»;

«Технологічне оновлення та розвиток агропромислового комплексу».

За результатами конкурсного відбору було відібрано дві роботи, тематика яких є найбільш актуальною, а результати мають вагомий вплив на безпеку і обороноздатність України, а також охорону здоров'я її громадян.

Розпорядження Кабінету Міністрів України про присудження Премії є підставою для вручення дипломів лауреатів та здійснення виплати грошової винагороди.

Про це повідомляє пресцентр Урядовий портал.