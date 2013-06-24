26 листопада Уряд ухвалив Стратегію забезпечення права кожної дитини в Україні на зростання в сімейному оточенні на 2024–2028 роки і операційний план заходів з її реалізації на 2024–2026 роки. Документ є дорожньою картою реформування системи догляду і підтримки дітей в Україні. Про це повідомляє пресцентр Урядовий портал.

Родина — єдине природне середовище для гармонійного і безпечного розвитку дитини, розкриття її потенціалу і закладання підгрунтя для суспільно активного дорослого життя.

Коментуючи ухвалення Стратегії, Міністр соціальної політики України Оксана Жолнович зазначила, що епоха інтернатів має остаточно стати минулим для України.

«Ухвалена Стратегія фіксує пріоритети держави. Наша мета — зробити усе належне, щоб кожна українська дитина зростала в родинному теплі. Для цього вибудовуємо систему, де сім’я з дітьми отримує увагу і підтримку не тільки від держави, але і у своїй громаді. Спроможність родини — це те, що запобігає потраплянню дітей в інституції. Водночас, має бути достатньо сімейних форм виховання для тих дітей, які таки залишились без турботи батьків», — зазначила Оксана Жолнович, додавши, що наразі вже у 10 пілотних областях країни напрацьовують і тестують нові підходи в реалізації реформи системи догляду і підтримки дітей. Окрім цього, у державному бюджеті на наступний рік передбачені більші видатки на розвиток сімейних форм виховання.

Стратегія є комплексним документом, який визначає міжгалузевий характер реформи системи догляду і підтримки дітей та стратегічний напрям діяльності центральних та місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, інститутів громадянського суспільства у сфері догляду та підтримки дітей в Україні.

Після ухвалення документу всі області України мають скласти регіональні плани реалізації Стратегії і працювати над їхнім впровадженням.

«До 2028 року маємо повністю змінити підхід: замість утримання дітей в інституційних закладах — розвиток сімейних форм виховання, замість формальної допомоги — індивідуальна підтримка кожної родини, запровадження якісних соціальних послуг у кожній громаді, створення механізмів екстреної допомоги родинам, які опинилися у складних життєвих обставинах. Це шлях України як європейської країни, яким ми поступово рухаємось. Бо зменшення кількості дітей в інституціях — це питання не лише статистики, а головне — якості життя кожної дитини», — зазначає голова Координаційного центру з розвитку сімейного виховання та догляду дітей Ірина Тулякова.

Стратегія враховує контекст повномасштабної війни і пов’язані з нею виклики, зокрема підвищення ризиків для родин з дітьми опинитись в складних життєвих обставинах через вимушене переміщення, втрату майна і доходу, психологічну та фізичну травматизацію тощо.

Документ визначає шість стратегічних цілей:

1. Підвищено спроможність сімей з дітьми здійснювати догляд і виховання дітей, забезпечувати їм безпечне та сприятливе для розвитку середовище.

2. Діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування, у тому числі діти з інвалідністю, виховуються в сімейному оточенні.

3. Тимчасово переміщені (евакуйовані), примусово переміщені, депортовані діти, а також діти з тимчасово окупованих територій, територій, де ведуться чи можуть вестись бойові дії, які повернулись чи евакуйовані в безпечні регіони України, зростають у сімейному оточенні та інтегровані в життя територіальної громади.

4. Права та інтереси дітей під час трансформації закладів дотримані, ресурси трансформованих закладів збережено та спрямовано для підтримки дітей і сімей з дітьми у територіальних громадах.

5. Діти та особи з досвідом альтернативного догляду та виховання мають можливість будувати соціальні відносини, які дозволяють їм успішно вийти з системи альтернативного догляду та інтегруватися в життя своїх територіальних громад.

6. Створено організаційно-правові умови забезпечення реалізації Стратегії.

«Родина є основою безпеки, розвитку та добробуту дитини. Особливо в умовах війни сім’ї залишаються тією опорою, що підтримує стійкість і розвиток дітей. Ця ініціатива — не просто крок у реформуванні політики, а символ незламної відданості України своїм дітям та їхньому майбутньому. ЮНІСЕФ пишається тим, що підтримує Україну на цьому шляху, прагнучи до того, щоб кожна дитина зростала в люблячому та підтримуючому сімейному середовищі», — зазначив голова Представництва ЮНІСЕФ в Україні Мунір Мамедзаде.

У разі успішної і повної реалізації Стратегії прогнозується до 2028 року:

· збільшення кількості дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, які виховуються в сімейних формах виховання, до 95% від загальної кількості таких дітей;

· зменшення кількості дітей, які отримують інституційний догляд та виховання, на 30%, а дітей віком до трьох років — на 80% порівняно з показниками 2023 року;

· збільшення кількості дітей з інвалідністю та/або з особливими освітніми потребами, які отримують соціальні, медичні і освітні послуги в територіальних громадах, на 30%.

Реалізація державою, областями та громадами положень Стратегії дозволить виконати одне з найпріоритетніших завдань — реалізацію права дитини на зростання в безпечному сімейному середовищі із якісним забезпеченням її індивідуальних потреб. Це, своєю чергою, підтвердить відданість України європейським цінностям та євроінтеграційному курсу розвитку. Затвердження Стратегії також є одним з індикаторів виконання Україною плану Ukraine Facility.

Координуватиме реалізацію Стратегії Координаційний центр з розвитку сімейного виховання та догляду дітей — консультативно-дорадчий орган при Кабінеті Міністрів України.