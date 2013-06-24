Медичні закупівлі України на замовлення Міністерства охорони здоровʼя придбали 35 позицій медичних виробів для проведення ортопедичних, травматологічних та нейрохірургічних операцій. Загальна сума укладених договорів — понад 750 млн грн. Всі договори укладені терміном на три роки, аби забезпечити безперервну наявність медичних виробів у закладах охорони здоровʼя. Про це повідомляє пресцентр Урядовий портал.

Зокрема, йдеться про такі медвироби:

ендопротези колінного, кульшового суглобів;

кульшові суглоби;

імпланти та інструменти для корекції складних сколіотичних деформацій хребта;

спиця Кіршнера;

інтрамедулярні фіксатори (стрижні);

сітка титанова для краніопластики;

пластини різних видів, у тому числі для синтезу передпліччя, плеча та кісток кисті;

стрижні для великогомілкових, плечових та стегнових кісток.

“В умовах війни запит на ортопедичні, травматологічні та нейрохірургічні оперативні втручання значно зростає, адже багато людей отримують різного роду травми. Це складні операції, які потребують спеціальних медичних виробів. Завдяки ефективній роботі разом з Медичними закупівлями України вдалося їх централізовано закупити зі значною економією. Для нас дуже важливо забезпечити все необхідне, аби пацієнти могли отримувати якісні, доступні та безоплатні медичні послуги”, – зазначив Міністр охорони здоров’я України Віктор Ляшко.

“Закупівлі медичних виробів для проведення ортопедичних, травматологічних та нейрохірургічних операцій – громіздка та складна процедура. Наразі за всіма укладеними договорами відбувається збір типорозмірів – це етап, на якому ми очікуємо від експертів МОЗ розʼяснення, які саме розміри необхідні лікарням по окремим медичним товарам. Перші поставки відбудуться вже наприкінці осені”, – розповів в. о. генерального директора МЗУ Олег Кльоц.

Зазначимо, що здійснити закупівлі вдалося з великою економією. Наприклад, очікувана вартість закупівлі286 134 спиці Кіршнера склала 20,3 млн грн. Це хірургічний інструмент, який застосовується для лікування кісток у разі травм і переломів. У ході аукціону МЗУ ціна впала втричі – до 6,5 млн грн, тобто на понад 13 млн грн. А сума на пластини різних видівзменшилась до 44,9 млн грн, економія склала більше ніж 150 млн грн.