18 грудня до державного бюджету України надійшов транш від Європейського Союзу обсягом 4,1 млрд євро в межах фінансового інструменту Ukraine Facility. З них 1,5 млрд євро — грант. Кошти буде спрямовано на пріоритетні потреби держбюджету в соціальній та гуманітарній сферах.

«Завдяки ефективному впровадженню нових політик уряду та скоординованій роботі із представниками ЄС Україна успішно залучила всі передбачені на нинішній рік транші в межах Ukraine Facility. 2024 року пряма бюджетна підтримка від Євросоюзу сягає понад 16 мільярдів євро, що робить ЄС найбільшим донором серед усіх міжнародних партнерів», — зазначив міністр фінансів Сергій Марченко.

До кінця третього кварталу Україна виконала дев’ять індикаторів, визначених Планом України. Це дало змогу вчасно та в повному обсязі залучити відповідний транш. Упроваджені заходи стосувалися поліпшення та євроінтеграції ключових напрямів: боротьба з корупцією, бізнес-середовище, ринок праці, регіональна політика, енергетичний ринок та захист довкілля.

На 2025 рік програма Ukraine Facility передбачає майже 12,5 млрд євро фінансової підтримки, повідомляє Мінфін.