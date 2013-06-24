Під час Міжнародної конференції з відновлення (Ukraine Recovery Conference-2024) підписано й анонсовано міжнародних угод та допомоги на понад 16 мільярдів євро. Про це повідомила перший віцепрем’єр-міністр — міністр економіки Юлія Свириденко.

Конференція тривала у Берліні 11—12 червня 2024 року.

«Ми вдячні нашим міжнародним партнерам за системну допомогу та підтримку України. Цього року конференція з відновлення стала майданчиком для синхронізації бачення відбудови України. На конференцію ми приїхали по дуже конкретні результати з акцентом на відновленні енергетики, розвитку оборонно-промислового комплексу, залученні інвестицій, розвитку експорту, створенні умов для повернення українців.

Завершуємо конференцію з угодами, меморандумами, контрактами за кожним з напрямів. Першочергово це угоди в енергетичній галузі. Є компанії, готові заходити на український ринок, що допоможуть у перспективі побудувати 1 ГВт генеруючих потужностей. Обсяг потенційних інвестицій може становити 500—700 мільйонів євро.

Це тільки початок, оскільки Україна потребуватиме більше генеруючих потужностей. Але це дасть поштовх, щоб збільшувати ці цифри впродовж наступного періоду. Підсумки URC показують великий потенціал, який енергетичний сектор має для залучення інвестицій.

Крім того, підписали перші гарантійні та грантові угоди на 1,4 мільярда євро в межах інвестиційного компонента програми Ukraine Facility. Оголошено пакет підтримки української енергетики від США на понад 800 мільйонів доларів. Створено Альянс стійкості малого і середнього бізнесу на 7 мільярдів євро та Skills Alliance на понад 700 мільйонів євро», — розповіла Юлія Свириденко.

Зокрема, під час Міжнародної конференції з відновлення було укладено такі угоди та анонсовано допомогу:

гарантійні та грантові угоди в межах інвестиційного компонента програми Ukraine Facility — 1,4 мільярда євро;

пакет допомоги на підтримку енергетики від США — 824 мільйонидоларів;

початок роботи Альянсу стійкості малого та середнього бізнесу для України — зобов’язання на 7 мільярдів євро;

програма перенавчання фахівцівSkills Alliance — понад 700 мільйонів євро;

дофінансування гуманітарного розмінування землі — 35 мільйонів доларів;

14 угод між українськими та німецькими і міжнародними бізнес-партнерами — понад 560 мільйонів євро;

угоди про страхування ризиків — понад 350 мільйонів доларів.

Загалом під час конференції було укладено 110 міжнародних угод.

«За кількістю та масштабністю укладених бізнесових угод під час конференції бачимо, що наші партнери готові вкладати кошти в український бізнес, виходити на український ринок. Закликаюінвестувати в нашу державу, не чекаючи на завершення війни. Адже війна — не ембарго на інвестиції. Наше завдання нині — створити умови, щоб інвестування в Україну було привабливішим», — уточнила перший віцепрем’єр-міністр — міністр економіки Юлія Свириденко.

Під час конференції Міністерство економіки представило Інвестиційний гайд, до якого внесли 95 інвестиційних проєктів, що потребують майже 27 мільярдів доларів фінансування. А також євроінтеграційні документи, зокрема Стратегію розвитку малого та середнього бізнесу і Національний план з енергетики та клімату.

Джерело: Міністерство економіки