Конокрадство завжди в українському селі вважали тяжким злочином, спійманого злодія навіть водили із закладеною вуздечкою. Нині це лиходійство радше з розряду малопоширених протиправних дій. Та все-таки знаходяться ті, хто зазіхає на чужі коні. Як-от двадцятидворічний хлопець з Тернопільщини.
Юнак украв тварину в свого односельця. Лише коня йому виявилося замало, тому вирішив поцупити на додачу ще й віз. Однак, як повідали у відділі комунікації головного управління Національної поліції в області, вже далеко за селом підвода застрягла на польовій дорозі. Спочатку зловмисник намагався витягнути віз, а потім розпряг коня, аби накивати п’ятами. Та дарма. Поліціянти його все-таки розшукали. Кому чи де хотів продати вкрадену свійську тварину, так і не зміг пояснити. Тепер лиходію доведеться постати перед судом. І як з’ясувалося не вперше: за конокрадство він уже навіть відбував покарання.