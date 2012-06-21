В Україні 22 серпня проведуть заходи із вшанування учасників бойових дій на сході, медиків, волонтерів і всіх тих, хто захищав країну, ризикуючи власним життям.

Про це повідомив Президент Володимир Зеленський на всеукраїнському форумі «Україна 30. Імідж України», презентуючи заходи до Дня Незалежності.

«22 серпня ми вшануємо тих, завдяки кому наша державність збереглася у 2014 році. Це учасники бойових дій на Донбасі, це наші ветерани, наші добровольці, медики, волонтери, всі, хто захищав країну, ризикуючи своїм життям, хто захистив Україну, віддавши своє життя», - сказав Зеленський.

Як повідомлялося, День Незалежності України відзначається щороку 24 серпня на честь ухвалення Верховною Радою УРСР у 1991 році Акта проголошення незалежності України - політико-правового документа, який засвідчував новий статус Української держави.