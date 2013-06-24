Кабінет Міністрів України схвалив проект Закону, який адаптує українське законодавство до європейських норм у сфері акредитації органів з оцінки відповідності та технічного регулювання. Цей крок ґрунтується на Угоді про асоціацію між Україною та ЄС, а також на рекомендаціях Європейської Комісії. Прийняття Закону сприятиме підвищенню прозорості та довіри до національної системи акредитації, створюючи нові можливості для українських виробників на європейському ринку. Про це повідомляє пресцентр Урядовий портал.

Ключові зміни:

Взаємне визнання акредитації, проведеною в Україні та ЄС.

Удосконалення механізмів відповідності продукції європейським стандартам.

Підвищення відповідальності бізнесу за достовірність інформації про товари.

Взаємодії національних органів влади України з ЄС.

«Цей закон є важливим етапом у підготовці до підписання Угоди про оцінку відповідності та прийнятність промислової продукції (АСАА), так званого промислового безвізу. Під час скринінгу розділу «Вільний рух товарів» у Брюсселі та експертних місій у 2024 році Європейська Комісія визначила цей закон пріоритетним», — зазначив заступник Міністра економіки України Віталій Кіндратів.

Проект Закону базується на положеннях Регламенту 2008/765/ЄС та Рішення 2008/768/ЄС. Документ значно спростить вихід українських товарів на європейський ринок.

Важливим етапом стане розширення співпраці з Європейською Комісією, національними органами з акредитації та владою держав-членів ЄС. Ці зусилля забезпечать ефективну адаптацію української промисловості до європейських вимог.

Після ухвалення Закону планується розробка підзаконних актів, які деталізуватимуть процедури його реалізації. Національний орган з акредитації України також продовжить інтеграцію в європейські програми та проекти.