«Коаліція охочих — новий формат довгострокової підтримки України та безпеки в Європі, що об’єднує країни, готові разом працювати заради сталого і тривалого миру. Також це стратегічний крок до модернізації архітектури безпеки в Європі, що буде адекватною відповіддю на постійну загрозу з боку росії», — зазначив Рустем Умєров.

У центрі уваги було чергове засідання Контактної групи з питань оборони України у форматі «Рамштайн». Одне з головних питань зустрічі — посилення протиповітряної оборони. За словами міністра оборони, Україна потребує достатньої кількості сучасних систем на кшталт Patriot для захисту міст і сіл від російського балістичного озброєння. Українська сторона зосереджена на розвитку індустріальної співпраці й тому ініціює створення спільних оборонних виробництв, що дасть змогу посилити національну виробничу базу та забезпечити сталу підтримку українських Сил оборони.

«Україна готова до миру — справедливого і захищеного силою. Ми продовжуємо працювати з міжнародними партнерами над посиленням наших оборонних спроможностей і забезпеченням наших воїнів усім необхідним для перемоги», — підсумував міністр оборони.

Під час робочої поїздки до Брюсселя Рустем Умєров обговорив з міністром оборони Данії Троельсом Лундом Поульсеном подальші кроки допомоги Україні та координацію безпекової допомоги. Ключовою темою зустрічі стало спрямування додаткових коштів на закупівлю української зброї та нові інвестиції у спроможності українського ОПК. Особливу увагу сторони приділили посиленню співпраці в сегменті безпілотних летальних апаратів.

«Домовилися продовжити контакти щодо реалізації спільних проєктів в Україні й Данії. Ми готові надавати максимальну підтримку провідним данським компаніям, які прагнуть почати працювати у нашій країні», — зазначив міністр оборони. Рустем Умєров подякував данському колезі за нещодавно оголошений пакет військової допомоги на понад 970 мільйонів доларів США. Це вже 25-й пакет від Данії з початку повномасштабної агресії рф.

Міністр оборони окремо відзначив важливість данської моделі фінансування української промисловості як ефективного формату співпраці, до якого долучається дедалі більше країн.

У Брюсселі Рустем Умєров також провів важливу зустріч з міністром оборони Бельгії Тео Франкеном.

«Радий зустрітися саме тут — у центрі європейської політики та безпеки. Подякував колезі за незмінну підтримку України — і політичну, і військову. Нещодавній візит бельгійської делегації до Києва підтвердив нашу міцну взаємодію», –— зазначив він.

Головною темою зустрічі став розвиток індустріальної співпраці. Обговорювали можливості реалізації спільних проєктів в оборонно-промисловому комплексі на території Бельгії й в Україні. Українська сторона запропонувала конкретні напрями співпраці та висловила готовність створювати умови для партнерства.

Окрему увагу сторони приділили технологіям для протидії ворожим безпілотникам, що є пріоритетним напрямом в умовах інтенсивного використання російських дронів проти мирного населення.

Обговорювали також питання щодо програми F-16, зокрема передачу літаків, їхнє обслуговування та підготовку пілотів. Міністри домовилися продовжити координацію розвитку авіаційної компоненти.

Джерело: Міністерство оборони