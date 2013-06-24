Тема цьогорічного зібрання, яке проходило у Брюсселі: «Формування Союзу, стійкого до катастроф: планування майбутнього європейського цивільного захисту». Серед учасників — понад 1500 представників із 70 країн, серед яких делегація з України, зокрема від ДСНС.

У виступі заступник голови ДСНС з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації Роман Примуш подякував європейським колегам за надану велику гуманітарну допомогу Україні в межах МЦЗ ЄС, обсяг якої становить майже 150 000 тонн, а також відзначив важливу координаційну роль механізму в цьому процесі.К

«Регіональна співпраця з іншими країнами та механізмом, обмін досвідом і знаннями, які здобула Україна під час війни, принцип єдиних стандартів і правил, які діють у механізмі, — все це запорука успішної й ефективної європейської системи цивільного захисту, в якій Україна готова брати активну участь та відігравати провідну роль», — сказав Роман Примуш.

На форумі було представлено стенди різних країн, зокрема ДСНС, який відвідали єврокомісар із кризового менеджменту Янез Ленарчіч та міністр внутрішніх справ Королівства Бельгія Аннеліс Верлінден. Вони обговорили з українською делегацією поточну гуманітарну ситуацію в державі, вже надану допомогу та подальші потреби.

Також відбулася робоча зустріч представників ДСНС з делегацією федеральної агенції Німеччини з технічної допомоги, під час якої сторони обговорили питання подальшої співпраці, навчання, обміну досвідом, якого набули українські рятувальники під час війни, залучення технічної допомоги від німецьких партнерів для підрозділів ДСНС. Крім того, делегація ДСНС зустрілася з керівництвом рятувальної служби Туреччини.

Україна навіть під час війни допомагає іншим країнам, які постраждали внаслідок катастроф і стихійних лих. Зокрема, зведені загони ДСНС 2023 року допомагали турецьким колегам долати наслідки катастрофічного землетрусу, а також ліквідовували наслідки повеней у Словенії. Це яскравий приклад солідарності в дії. Представники ДСНС постійно Кперебувають у Європейському центрі з реагування на катастрофи ERCC і беруть участь в координації питань надання гуманітарної допомоги Україні через Механізм цивільного захисту ЄС, а також продовжують участь у регіональній програмі цивільного захисту PPRD East3.К

Україна — повноправний учасник Механізму цивільного захисту ЄС. Уряд України уповноважив ДСНС на виконання функцій національного координатора участі держави в механізмі.

Джерело: Міністерство внутрішніх справ