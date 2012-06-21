Президент України Володимир Зеленський переконаний, що держави повинні разом працювати над створенням міжнародної угоди про готовність і реагування на пандемії.

Про це він написав у Твіттері у зв'язку з підписанням Комюніке щодо Міжнародного договору про пандемію.

«Держави мають разом працювати над створенням міжнародної угоди про готовність і реагування на пандемії. Слід об’єднатися, щоб бути краще готовими до узгодженого прогнозування, запобігання, виявлення та ефективного реагування на пандемії», – підкреслив Зеленський.

Комюніке щодо Міжнародного договору про пандемію

COVID-19 демонструє, чому необхідні спільні дії для створення більш надійної міжнародної архітектури охорони здоров'я

Пандемія COVID-19 є найбільшим викликом, з яким світова спільнота стикалася з 1940-х років. У той час, після двох руйнівних світових воєн, політичні лідери об'єдналися задля створення багатосторонньої системи. Цілі були зрозумілими: об'єднати країни, розвіяти спокуси ізоляціонізму та націоналізму й розв'язати проблеми, які можуть бути врегульовані лише спільними зусиллями в дусі солідарності та співробітництва, а саме – миру, процвітання, здоров'я та безпеки.

Сьогодні ми сподіваємося, що спільною боротьбою з пандемією COVID-19 ми зможемо побудувати міцнішу міжнародну архітектуру охорони здоров'я, яка захистить майбутні покоління. Будуть інші пандемії та інші серйозні надзвичайні ситуації в галузі охорони здоров'я. Жоден уряд чи багатостороннє агентство не можуть впоратися з цією загрозою поодинці. Питання не в тому, чи це буде, а в тому, коли. Разом ми повинні бути більш підготовленими, щоб прогнозувати, запобігати, виявляти, оцінювати та ефективно реагувати на пандемії, забезпечуючи високий рівень координації. Пандемія COVID-19 стала різким і болючим нагадуванням про те, що ніхто не є у безпеці, поки всі не будуть у безпеці.

Тому ми прагнемо забезпечити загальний і рівноправний доступ до безпечних, ефективних і недорогих вакцин, ліків і засобів діагностики для боротьби з цією та майбутніми пандеміями. Імунізація є глобальним суспільним благом, і нам потрібно буде якомога швидше здійснювати розробку, виробництво та впровадження вакцин.

Саме з цією метою була заснована міжнародна програма Access to COVID-19 Tools Accelerator (ACT-A) для сприяння рівному доступу до тестів, лікування й вакцин та підтримки систем охорони здоров’я в усьому світі. ACT-A вже досягла результатів у багатьох аспектах, але рівного доступу досягнути поки не вдалося. Ми можемо зробити більше для забезпечення глобального доступу.

Тому ми вважаємо, що країни повинні разом працювати над новим міжнародним договором про готовність до пандемії та реагування на неї. Таке відновлене колективне зобов'язання стане важливою віхою у посиленні готовності до пандемії на найвищому політичному рівні. Договір буде заснований на Статуті Всесвітньої організації охорони здоров'я та, із залученням ключових організацій у цій сфері, підтримуватиме принцип «здоров'я для всіх». Наявні інструменти світової охорони здоров'я, особливо Міжнародні медико-санітарні правила, стануть основою такого договору, забезпечуючи міцне й перевірене підґрунтя, яке ми зможемо розбудовувати та вдосконалювати.

Основна мета цього договору полягатиме в заохоченні загальнодержавного підходу та участі всього суспільства, зміцненні національних, регіональних і глобальних спроможностей та стійкості до майбутніх пандемій. Це включає значне розширення міжнародного співробітництва для поліпшення, наприклад, систем сповіщення, обміну даними, досліджень та місцевого, регіонального й глобального виробництва та розповсюдження медичних засобів протидії та заходів із забезпечення громадського здоров’я, таких як вакцини, ліки, засоби діагностики та засоби індивідуального захисту. Це також має включати визнання підходу «Єдине здоров'я», який пов'язує здоров'я людей і тварин з нашою планетою. Також такий договір повинен привести до більшої взаємної підзвітності та спільної відповідальності, прозорості та співпраці в межах міжнародної системи з її правилами та нормами.

Для досягнення цієї мети ми будемо працювати з главами держав і урядів у всьому світі та з усіма зацікавленими сторонами, включно з громадянським суспільством та приватним сектором. Ми впевнені, що нашим обов'язком як керівників держав та міжнародних організацій є забезпечення засвоєння світом уроків пандемії COVID-19.

У той час, коли COVID-19 використав наші слабкі місця та розбіжності в поглядах, ми повинні скористатися цією можливістю та об'єднатися як глобальна спільнота для мирної співпраці, що виходить за межі цієї кризи. Формування нашого потенціалу та необхідних систем потребуватиме часу та вимагатиме стійких політичних, фінансових і соціальних зобов'язань протягом багатьох років.

Наша солідарність у забезпеченні кращої підготовки світу стане нашим спадком, який захищатиме наших дітей та онуків і мінімізує вплив майбутніх пандемій на нашу економіку та наші суспільства.

Готовність до пандемії потребує глобального лідерства у створенні глобальної системи охорони здоров’я, придатної для цього тисячоліття. Щоб зробити це зобов'язання реальністю, ми повинні керуватися принципами солідарності, справедливості, прозорості, інклюзивності та рівноправності.

Підписано: Антоніу Луїс Сантуш да Кошта, Прем'єр-міністр Португалії; Клаус Йоганніс, Президент Румунії; Борис Джонсон, Прем'єр-міністр Великої Британії; Поль Кагаме, Президент Руанди; Ухуру Кеніятта, Президент Кенії; Еммануель Макрон, Президент Франції; Ангела Меркель, канцлер Німеччини; Шарль Мішель, Президент Європейської ради; Мун Чже Ін, Президент Республіки Корея; Себастьян Піньєра, Президент Чилі; Карлос Альварадо Кесада, Президент Коста-Рики; Еді Рама, Прем'єр-міністр Албанії; Сиріл Рамафоса, Президент Південної Африки; Каїс Саїд, Президент Тунісу; Педро Санчес, Прем'єр-міністр Іспанії; Александр Вучич, Президент Сербії; Джоко Відодо, Президент Індонезії; Володимир Зеленський, Президент України; д-р Тедрос Адханом Гебреєсус, генеральний директор Всесвітньої організації охорони здоров’я.