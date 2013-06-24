Участь у відкритті взяли керівники міністерств та національних агенцій з довкілля та енергетика країн-учасниць, а також керівники міжнародних організацій, таких, як UNIDO, Організація економічного співробітництва та розвитку, Світового Банку, Кліматичного Інвестиційного Фонду. Україну на зустрічі представила заступник Міністра захисту довкілля та природних ресурсів України – заступник голови делегації України на COP29 Вікторія Киреєва. Про це повідомляє пресцентр Урядовий портал.

Глобальна Платформа Кліматичного Клубу – це механізм підтримки, покликаний прискорити декарбонізацію промисловості з високим рівнем викидів і сприяти промисловому розвитку з нульовим та низьким рівнем викидів у країнах з ринками, що формуються, та країнах, що розвиваються.

Платформа використовує міжнародне співробітництво, фінанси та технології для забезпечення плавного переходу цих країн до промислових практик з нульовим та низьким рівнем викидів, сприяючи досягненню глобального «чистого нуля» та температурних цілей, передбачених Паризькою угодою.

Завдання Платформи – звести країни, що потребують підтримки, з міжнародними інвесторами та допомогти їм отримати доступ до новітніх технологій. Участь в цій ініціативі допоможе залучити міжнародних партнерів до зеленого відновлення України.