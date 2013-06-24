Вчора, 20 квітня, за участі Міністра внутрішніх справ Ігоря Клименка та комісара ЄС з питань гуманітарної допомоги та управління кризовими ситуаціями Янеза Ленарчича відбулася церемонія підписання угоди про вступ України в систему Механізму цивільного захисту ЄС. Про це повідомляє Урядовий портал.

Механізм цивільного захисту Євросоюзу — це найбільша у світі система надання міжнародної координованої оперативної допомоги в разі надзвичайних ситуацій, що особливо актуально для України, у якій вже понад рік йде війна.

Під час спільного брифінгу Міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко подякував комісару ЄС Янезу Ленарчичу та наголосив на важливості міжнародної підтримки на фоні постійних атак зі сторони росії:

«Янез Ленарчич ще 24 лютого минулого року, в перший день вторгнення росії, підняв слухавку і з першої години почав нам допомагати. Весь цей час саме комісар ЄС Янез Ленарчич організовував всю гуманітарну допомогу, яка стосувалася роботи ДСНС. Це генератори, обладнання для розмінування, рятувальні автомобілі, бойовий одяг для рятувальників та інше».

Ігор Клименко наголосив, що підписання угоди про вступ України в систему Механізму цивільного захисту ЄС – це крок України до спільної європейської сім'ї. Навіть попри постійні атаки зі сторони рф, світ з Україною.

«Ця угода робить нас повноцінним учасником системи Міжнародної координаційної допомоги і координаційної реакції на будь-які наслідки надзвичайних подій. Тому ми ще на крок стали ближче до Європейського Союзу», – заявив Міністр внутрішніх справ України.

Своєю чергою, комісар ЄС Янез Ленарчич привітав цю угоду та заявив, що Україна – це дійсно частина європейської родини.

За його словами, з тими потужностями, які Україна має зараз, вона може боротися з агресором та відвойовувати власну територію.

Окремо Глава відомства Ігор Клименко відмітив героїзм українських рятувальників, які врятували тисячі життів з початку повномасштабного вторгнення росії. Зокрема, їм вдалося ліквідувати приблизно 15 тисяч пожеж, які виникли через обстріли зі сторони рф.